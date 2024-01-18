Бывший тренер «Зенита» хочет стать новым президентом «Порту»

Бывший тренер «Зенита» и «Порту» Андре Виллаш-Боаш хочет стать президентом клуба, сообщает A Bola.

46-летний специалист объявил о своем намерении встать президентом 17 января на специальном мероприятии. Виллаш-Боаш произнес речь, на которой поделился своим видением будущего клуба.

На данный момент президентом клуба является 86-летний Жорже Нуну Пинту да Кошта. Он находится в этой должности с 1982 года, что является рекордом в мировом футболе.

Виллаш-Боаш возглавлял «Порту» в сезоне-2010/2011. Под руководством тренера команда в тот год выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии, а также взяли Лигу Европы, обыграв в финале «Брагу» (1:0).

Всего за свою профессиональную карьеру Виллаш-Боаш поработал в семи клубах, среди которых лондонский «Челси», «Тоттенхэм», «Марсель» и «Зенит».

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