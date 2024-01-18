Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти: завтрашний матч с «Атлетико» будет тяжелее того, что был в суперкубке

Карло Анчелотти: завтрашний матч с «Атлетико» будет тяжелее того, что был в суперкубке
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче в 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетико» (Мадрид).

«Завтрашний матч будет тяжелее того, что был в суперкубке, потому что «Атлетико» очень силен дома. Не думаю, что предыдущие дерби дают нам психологическое преимущество. Каждый матч отличается друг от друга.
Мы будем играть против очень тяжелого соперника. Это матч между двумя командами, которые могут выиграть турнир, и это само говорит об уровне этой игры.

Беспокоит ли меня, что не будет коридора почета? Я уважаю решение каждого клуба, независимо от того, каким оно является. Сделали бы мы его? Когда возникнет такая ситуация, мы сделаем то, что будет лучше для клуба», — приводит слова Анчелотти marca.

10 января команды встречались между собой в полуфинале Суперкубка Испании. Матч завершился победой «Реала» со счётом 5:3 в дополнительное время.

Кубковая игра состоится сегодня, 18 января, в 23:30 по мск.

Материалы по теме
Анчелотти высказался о беспроигрышной серии «Реала» в 21 матч

Милитао вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android