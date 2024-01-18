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Тренер «Жироны»: хочу выйти в полуфинал Кубка Испании, это вошло бы в историю

Тренер «Жироны»: хочу выйти в полуфинал Кубка Испании, это вошло бы в историю
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Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о победе над «Райо Вальекано» в матче 1/8 финала Кубка Испании со счётом 3:1.

«В первые полчаса мы показали довольно интересную игру в плане того, что нам удавалось сильно прессинговать соперника и играть на его половине. Это очень важно после последней игры, в которой мы не смогли этого сделать.

Мы в очень хорошей ситуации, чтобы продолжать наслаждаться этим соревнованием, и я хочу сделать ещё один шаг вперёд и выйти в полуфинал, который был бы историческим», — приводит слова Мичела Marca.

«Жирона» в прошлых раундах Кубка Испании обыграла «Эльче» (2:0), «Ориуэлу» (5:2) и «Сан Роке де Лепе» (2:1).

В нынешнем сезоне после 20 туров «Жирона» с 49 очками занимает первое место в чемпионате Испании.

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