Круговой отказался от зарплаты € 2 млн в год в «Зените» ради перехода в ЦСКА — источник

«Зенит» пытался сохранить в своём составе Данила Кругового за несколько дней до того, как футболист подписал контракт с ЦСКА. Сине-бело-голубые предлагали Круговому продлить сотрудничество на улучшенных условиях — контракт на пять лет с зарплатой € 2 млн в год, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, Круговой отказал «Зениту», так как ему надоело быть в статусе запасного. Игрок захотел перейти в ЦСКА, где больше доверяют российским игрокам. При этом в армейском клубе Круговому предложили более скромные финансовые условия, чем в «Зените».

Напомним, вчера, 17 января, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, однако игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как имеет действующий контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».