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Ловчев прокомментировал резонансный переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Ловчев прокомментировал резонансный переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА
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Ветеран «Спартака» и всего отечественного футбола Евгений Ловчев прокомментировал резонансный переход Данила Кругового из «Зенита» в ПФК ЦСКА. Напомним, ранее было объявлено, что Круговой присоединится к армейцам ближайшим летом. После этой новости «Зенит» перевёл футболиста во вторую команду.

«По переходу Кругового. Парень интересный, но ему в этом году будет 26, в «Зените» он достаточно давно, а футболистом основы так и не стал. Конкуренты на флангах обороны серьёзные, и перспектив выиграть эту борьбу не так и много. Мне понятно желание молодого парня играть, и в этом смысле логика смены команды, безусловно, есть. Что сидеть на лавке, надо искать команду, где бы доверяли больше, где мог бы раскрыться. Сидение на лавке не даёт ни уверенности, ни мастерства.

Он сидит под Сантосом, и, даже если бразилец ушёл бы, у меня впечатление, что клуб искал бы замену, а не доверял по-серьёзному Круговому. Круговой быстр, умеет играть в атаку — есть потенциал, который раскрыть можно, если тебе будут доверять, рассчитывать серьёзно. ЦСКА команда недоукомплектованная, этот игрок придётся ко двору», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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