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«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по 18-летнему защитнику «Лилля»

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по 18-летнему защитнику «Лилля»
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Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро может в текущее трансферное окно перебраться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «красных дьяволов» предпримет попытку по приобретению 18-летнего игрока обороны уже в январе. На данный момент манкунианцы готовят «Лиллю» предложение. Отмечается, что на молодого футболиста также претендуют такие клубы, как «Реал», «Бавария», «Челси», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Йоро провёл за «Лилль» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в другой клуб ещё одного центрального защитника «Лилля».

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