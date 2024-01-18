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Фабрегас — о Салахе: в «Челси» он не был таким результативным

Фабрегас — о Салахе: в «Челси» он не был таким результативным
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Бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас высказался о нападающем «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеде Салахе.

«В «Челси» он не был таким результативным. Вероятно, дело в том, что и моментов у него было немного. Салах был быстрым и тогда, он хорошо врывался в свободные зоны, но в то время, возможно, ему было сложнее играть один на один против соперника. Сложнее, чем сейчас», — приводит слова Фабрегаса BBC.

Напомним, Мохамед Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Салах сыграл за английскую команду 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн. На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

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