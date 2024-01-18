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Радченко: уход Кругового в ЦСКА — потеря для «Зенита», помню его совсем маленьким

Радченко: уход Кругового в ЦСКА — потеря для «Зенита», помню его совсем маленьким
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о переходе флангового защитника сине-бело-голубых Данила Кругового в московский ЦСКА на правах свободного агента. Игрок обороны присоединится к армейцам этим летом.

«Круговой отказался продлевать контракт с «Зенитом» — это болезненная ситуация. Данил является воспитанником петербургского футбола — игрок, который прошёл все ступени футбольной академии клуба. Я помню его ещё совсем маленьким, очень жаль, что он ушёл. Это потеря для «Зенита». Круговой, хоть и не был игроком основного состава, очень быстрый футболист с хорошей левой ногой. Когда Данил появлялся на поле, он приносил пользу.

Что касается перевода в дубль, такие ситуации бывают, но Данил понимает, что он вряд ли хочет там играть», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Круговой находился в системе «Зенита» с 2015 года. В текущем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

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