На вингера «Тоттенхэма» Хиля претендуют два испанских клуба

Вингер «Тоттенхэма» Брайан Хиль может покинуть лондонский клуб в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, в услугах 22-летнего атакующего игрока заинтересованы «Севилья» и «Реал Сосьедад». «Тоттенхэм» намерен выручить с продажи испанского футболиста не менее € 10 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Хиль выступает за «Тоттенхэм» с 2021 года. В текущем сезоне вингер провёл за «шпор» 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.

Ранее стало известно о переходе защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона в «Брентфорд».