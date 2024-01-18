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«Дзюба напал на Сулейманова». «Локомотив» показал видео со сборов

«Дзюба напал на Сулейманова». «Локомотив» показал видео со сборов
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Московский «Локомотив» в клубных соцсетях опубликовал видео с зимних учебно-тренировочных сборов. На ролике запечатлено, как нападающий железнодорожников Артём Дзюба борется с одноклубником Тимуром Сулеймановым. Судя по улыбкам футболистов, схватка происходила в шутливой форме.

Видео опубликовано в телеграм-канале московского «Локомотива»

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний Артём Дзюба провёл 16 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил три результативных паса. Также он провёл четыре игры в Кубке России, где отметился одной голевой передачей.

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