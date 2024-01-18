Адвокат Бензема: я был бы очень рад, если бы Карим захотел вернуться в «Лион»

Хьюг Вижье, адвокат нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, рассказал, что хотел бы видеть французского футболиста в составе «Лиона».

«Я был бы очень рад, если бы он вернулся в «Лион», но ничего такого он пока мне не говорил. У него нет проблем с Францией. Вы только послушайте, как он говорит о Франции! Франция научила его всему. Его родители живут в самом центре Брона. Он любит Францию», — приводит слова Вижье RMC Sport.

Напомним, ранее стало известно, что министр внутренних дел Франции Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией. Карим перебрался в саудовский «Аль-Иттихад» летом 2023 года на правах свободного агента. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.