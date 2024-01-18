Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Гана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В министерстве финансов Франции прошли обыски в связи с трансфером Неймара в «ПСЖ»

В министерстве финансов Франции прошли обыски в связи с трансфером Неймара в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

В министерстве финансов Франции прошли обыски в рамках расследования в отношении перехода бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Об этом сообщает издание L’Équipe.

По информации источника, в понедельник, 15 января, в министерстве финансов прошёл обыск, его провели сотрудники полиции из центрального управления по борьбе с коррупцией и налоговым мошенничеством. Отмечается, что правоохранительные органы расследуют переход Неймара в «ПСЖ» из «Барселоны», который состоялся в 2017 году. Трансфер мог быть проведён в обход налогового законодательства.

Неймар провёл в «ПСЖ» шесть лет, минувшим летом нападающий перебрался в саудовский «Аль-Хиляль». Вместе с парижанами бразилец пять раз выигрывал чемпионат Франции и по три раза Кубок и Суперкубок страны.

Материалы по теме
Стало известно, как проголосовал Неймар в номинации на лучшего игрока 2023 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android