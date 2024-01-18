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Экс-защитник «Баварии» Боатенг может перейти в «Салернитану»

«Салернитана» может подписать немецкого центрального защитника Жерома Боатенга на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянский клуб предложит 35-летнему игроку обороны контракт до конца нынешнего сезона. Соглашение будет предусматривать опцию продления ещё на один год. Стороны проведут переговоры в четверг, 18 января.

Напомним, Боатенг играл в «Баварии» на протяжении 10 лет. За это время немецкий защитник принял участие в 363 матчах за мюнхенский клуб, в которых забил 10 голов и отдал 25 результативных передач.

Последним клубом немецкого защитника был «Лион». Соглашение Боатенга с французским клубом истекло 1 июля этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество.

На данный момент «Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А. Итальянский клуб набрал 12 очков после 20 туров.