Райан Сенхаджи поделился впечатлениями о первом тренировочном дне в составе «Факела»

Защитник «Факела» Райан Сенхаджи поделился впечатлениями о первом тренировочном дне в составе команды Сергея Ташуева.

«Мой первый тренировочный день прошёл очень хорошо. Я получил право пробежать через коридор, в котором ребята меня поприветствовали. В общем, у меня остались хорошие впечатления. И я надеюсь, что так будет и дальше. Это правда, что я выучил несколько слов, но со временем мне хотелось бы выучить весь язык. Буду стараться», — приводит слова Сенхаджи пресс-служба «Факела».

Напомним, о переходе Райана воронежский клуб объявил 15 января. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах в составе «Крумовграда», в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс. После 18 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» набрал 21 очко и на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице.