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Быстров отреагировал на переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Быстров отреагировал на переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на переход Данила Кругового из «Зенита» в ПФК ЦСКА. По мнению Быстрова, сине-бело-голубые не заметят потерю футболиста, а для армейцев его подписание — это огромный плюс.

«Для ЦСКА это огромный плюс. У «Зенита» играют иностранцы, они эту потерю не заметят. Это не игрок основного состава. Есть прекрасная академия, растите своих футболистов на эту позицию», — сказал Владимир Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Накануне было объявлено, что Круговой присоединится к ПФК ЦСКА летом 2024 года. После этой новости «Зенит» перевёл Данила во вторую команду.

Напомним, во времена игровой карьеры Быстров также переходил в стан принципиального соперника — из «Зенита» в «Спартак» и обратно.

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