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Шамиль Газизов: Круговой — игрок большого качества, он сам выбирает свой путь

Шамиль Газизов: Круговой — игрок большого качества, он сам выбирает свой путь
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на решение Данила Кругового перейти из «Зенита» в ПФК ЦСКА. Напомним, в своё время Газизов и Круговой пересекались в «Уфе». Функционер занимал там должность гендиректора, а футболист выступал за уфимцев на правах аренды.

«Он хороший футболист и сам выбирает свой путь. Самое главное, чтобы всё обошлось без травм. У него есть качества, физические и волевые возможности. Этого не отнять. Круговой — игрок большого качества, выступает за сборную России. Большая величина», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее было объявлено, что Круговой присоединится к ПФК ЦСКА летом. После этой новости «Зенит» перевёл игрока во вторую команду.

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