«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за одноклубника Захаряна

Вингер «Реала Сосьедад» и молодёжной сборной Испании Андер Барренечеа может перейти в один из лондонских топ-клубов. Об этом сообщает Sun Sport.

По информации источника, «Арсенал» и «Тоттенхэм» готовы побороться за подписание 22-летнего атакующего футболиста. Оба клуба могут выйти с предложением на руководство «Реала Сосьедад» уже в текущее трансферное окно.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Барренечеа является воспитанником «Реала Сосьедад». В нынешнем сезоне вингер провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Реала Сосьедад» к вингеру «Тоттенхэма» Брайану Хилю.