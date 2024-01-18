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«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за одноклубника Захаряна

«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за одноклубника Захаряна
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Вингер «Реала Сосьедад» и молодёжной сборной Испании Андер Барренечеа может перейти в один из лондонских топ-клубов. Об этом сообщает Sun Sport.

По информации источника, «Арсенал» и «Тоттенхэм» готовы побороться за подписание 22-летнего атакующего футболиста. Оба клуба могут выйти с предложением на руководство «Реала Сосьедад» уже в текущее трансферное окно.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Барренечеа является воспитанником «Реала Сосьедад». В нынешнем сезоне вингер провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Реала Сосьедад» к вингеру «Тоттенхэма» Брайану Хилю.

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