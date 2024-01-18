«Манчестер Сити» представил лимитированную форму, посвящённую году Дракона

«Манчестер Сити» и компания Puma представили новую лимитированную форму, посвящённую году Деревянного зелёного дракона.

Фото: Соцсети Puma

Фото: Соцсети Puma

Фото: Соцсети Puma

Фото: Соцсети Puma

Фото: Соцсети Puma

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Сити», разработчики и изготовители формы вдохновлялись историей стадиона «горожан» «Этихад», а также яркой китайской культурой. Впервые этот комплект примеряет женская команда «Манчестер Сити» в матче Континентального кубка с «Манчестер Юнайтед».

Подопечные Хосепа Гвардиолы после 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагаются на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. Следующий матч в рамках внутреннего первенства «горожане» проведут 31 января. В этот день «Ман Сити» примет на домашней арене «Бёрнли».