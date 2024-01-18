Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» представил лимитированную форму, посвящённую году Дракона

«Манчестер Сити» представил лимитированную форму, посвящённую году Дракона
Комментарии

«Манчестер Сити» и компания Puma представили новую лимитированную форму, посвящённую году Деревянного зелёного дракона.

Фото: Соцсети Puma

Фото: Соцсети Puma

Фото: Соцсети Puma

Фото: Соцсети Puma

Фото: Соцсети Puma

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Сити», разработчики и изготовители формы вдохновлялись историей стадиона «горожан» «Этихад», а также яркой китайской культурой. Впервые этот комплект примеряет женская команда «Манчестер Сити» в матче Континентального кубка с «Манчестер Юнайтед».

Подопечные Хосепа Гвардиолы после 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагаются на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. Следующий матч в рамках внутреннего первенства «горожане» проведут 31 января. В этот день «Ман Сити» примет на домашней арене «Бёрнли».

Материалы по теме
Слушания по поводу 115 финансовых нарушений «Манчестер Сити» пройдут на следующей неделе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android