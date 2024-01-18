Угаров: «Зениту» надо отпустить Кругового в ЦСКА прямо сейчас, чтобы разойтись красиво

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал уход из команды Данила Кругового, который продолжит карьеру в московском ПФК ЦСКА. По мнению экс-футболиста, «Зениту» не стоило терять игрока сборной России, а если стороны решили расстаться, то это нужно было сделать красиво — отпустить Кругового в ЦСКА прямо сейчас. Напомним, Данил присоединится к ЦСКА ближайшим летом. Узнав об этом, руководство «Зенита» отправило игрока во вторую команду.

«Я считаю, что в любом случае игрока сборной отпускать нельзя, тем более разменивать его на непонятных футболистов, которых купили до этого. Конечно, в этой ситуации, раз уж приняли такое решение, надо было пойти навстречу друг другу. Или он играет за основной состав и приносит пользу «Зениту», или же отпустить его к армейцам прямо сейчас. Одним словом, надо разойтись красиво.

В составе ЦСКА будут воспитанники «Зенита» Обляков и Круговой? Думаю, никакие локти «Зенит» не кусает, а продолжает покупать иностранцев. Потому что «Зенит» знает – кто-то уйдёт, мы купим другого», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Круговой сделал заявление на фоне перехода в ЦСКА и ссылки во вторую команду «Зенита».