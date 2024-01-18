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Адвокат Бензема — об игре Карима в Саудовской Аравии: у него были взлёты и падения

Адвокат Бензема — об игре Карима в Саудовской Аравии: у него были взлёты и падения
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Хьюг Вижье, адвокат нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, прокомментировал игру французского футболиста в саудовской лиге.

«У него были взлёты и падения, травмы. Карим уехал на несколько дней, его задержал циклон, теперь он возвращается в Саудовскую Аравию. Мы видели, как он восстал из пепла. Такое случает со всеми спортсменами», — приводит слова Вижье RMC Sport.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может покинуть саудовскую команду уже в это трансферное окно. Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн. Ранее сообщалось об интересе к Бензема со стороны «Челси».

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