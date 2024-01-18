Жирков назвал минус в трансфере Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал решение защитника сине-бело-голубых Данила Кругового перейти в ЦСКА.

«Круговой выбрал вариант, при котором будет получать больше игровой практики. Но минус в том, что до следующего чемпионата он будет выступать за «Зенит-2». А так, Круговой один из лучших игроков на своей позиции», — приводит слова Жиркова издание «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 17 января, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, однако игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как имеет действующий контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

В общей сложности Круговой сыграл за «Зенит» 105 матчей, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока составляет € 2 млн.