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Okko эксклюзивно покажет зимние товарищеские матчи ПФК ЦСКА
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Okko эксклюзивно покажет межсезонные товарищеские матчи ПФК ЦСКА, которые пройдут в Абу-Даби и Анталье в период паузы в Российской Премьер-Лиге. Чтобы посмотреть игры без дополнительной платы, достаточно зарегистрироваться в Okko.

Okko эксклюзивно покажет все восемь зимних контрольных матчей ПФК ЦСКА, в том числе игру против ФК «Сохар» из Омана 21 января, матч с «Торпедо» 25 января, с «Андижаном» из Узбекистана 1 февраля, игру с ФК «Химки» 20 февраля, матч с «Динамо» 24 февраля и другие игры клуба. Полное расписание трансляций доступно в соцсетях Okko Спорт и на сайте ПФК ЦСКА.

Смотреть зимние контрольные игры ПФК ЦСКА в Okko можно будет в высоком разрешении, с функцией переключения дорожки комментариев как в режиме прямой трансляции, так и в записи на всех популярных устройствах. Избранные матчи также будут показаны на круглосуточном телеканале Okko Спорт. ​

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko:

«Болельщики российских клубов высоко ценят уровень трансляций в Okko, и я их понимаю. Смотреть матчи любимой команды в высоком качестве со всеми технологическими преимуществами и талантливыми комментаторами Okko – настоящее удовольствие. Благодаря матчам ПФК ЦСКА зима в Okko будет ещё более яркой – российский футбол отлично дополнит матчи Суперкубка Италии, Ла Лиги, Кубка африканских наций, Саудовской Про-лиги и других знаковых турниров».

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