«Наполи» договорился о трансфере Сириля Нгонжа — Романо

Нападающий «Вероны» Сириль Нгонж в ближайшее время станет игроком «Наполи». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны успешно договорились обо всех деталях потенциальной сделки. «Наполи» заплатит за 23-летнего футболиста € 18 млн. Ещё € 2 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

Нгонж выступает за «Верону» на протяжении одного года. В текущем сезоне форвард провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Наполи» Хамеда Траоре.