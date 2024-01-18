Экс-игрок ЦСКА Боков: руководство и тренерский штаб могут обойтись без Давилы
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Бывший футболист ЦСКА Максим Боков высказался о возможном уходе из армейской команды Виктора Давилы, которого СМИ связывают с испанской «Сельтой».
«Давила поиграл за ЦСКА, но в матчах не выделялся. Выполнял какую-то роль. Конечно, жалко будет терять людей перед возобновлением чемпионата. Думаю, что в ЦСКА есть кем заменить его. Руководство и тренерский штаб вполне могут обойтись без него. Не думаю, что это будет большой потерей», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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