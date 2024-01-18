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Фабрегас — о Нуньесе: иной раз игроку нужно, чтобы в него верили

Фабрегас — о Нуньесе: иной раз игроку нужно, чтобы в него верили
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Бывший полузащитник «Челси» и «Арсенала» Сеск Фабрегас высказался о нападающем «Ливерпуля» и сборной Уругвая Дарвине Нуньесе.

«Нужно понимать, что все переживают непростые моменты. Я бы мог назвать вам несколько тысяч игроков, которые по ходу карьеры задумывались над тем, что с ними что-то не так. Тебе как футболисту нужен тренер, который поддержит тебя. Вот почему я всегда восхищался Арсеном Венгером (бывший тренер «Арсенала». — Прим. «Чемпионата»). Иногда к одному игроку нужно проявить чуть больше терпения, чем к другому. Это нормально», — приводит слова Фабрегаса BBC.

В нынешнем сезоне Дарвин Нуньес сыграл во всех турнирах за «Ливерпуль» в 30 матчах, в которых забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

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