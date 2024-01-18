Олег Шатов проходит тренерскую стажировку у Гончаренко в «Урале»

Известный российский экс-футболист Олег Шатов прилетел в расположение «Урала», где будет проходить тренерскую стажировку в штабе Виктора Гончаренко. Команда в данный момент находится в ОАЭ, где проводит зимние учебно-тренировочные сборы.

«Олег Шатов снова с нами! Он прилетел в ОАЭ и присоединился к нашей команде, где уже проходит стажировку в тренерском штабе Виктора Гончаренко! Привыкаем к новой роли Олега Александровича, который продолжает учиться на тренерскую лицензию», — написала пресс-служба екатеринбургского клуба.

Напомним, Шатов является воспитанником «Урала». Также он успел поиграть за «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Затем Олег первый раз приостановил карьеру с ноября 2021-го по февраль 2022-го, после чего подписал контракт с уральцами. Россиянин поиграл до августа 2023 года и вновь приостановил карьеру.