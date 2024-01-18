В матче с Мозамбиком сборная Египта сделала более 90% точных передач — это рекорд КАН

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций между Египтом и Мозамбиком «фараоны» сделали более 90% точных передач, поставив рекорд турнира.

Напомним, матч завершился вничью со счётом 2:2. Последний гол во встрече забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, реализовав одиннадцатиметровый удар на последних минутах игры. В следующем туре «фараоны» встретятся с Ганой.

Фото: OptaJoe

Сборная Египта — самая титулованная команда Африки. «Фараоны» семь раз выигрывали Кубок африканских наций за всю историю существования этого турнира. В последний раз египтяне добирались до финала в 2022 году, уступив в решающем матче сборной Сенегала по пенальти. Выигрывала КАН сборная Египта в последний раз в 2010 году.