Первый канал отсудил у оператора трансляций спорта «Телеспорт Груп» 425 млн рублей

Компания «Телеспорт Груп» проиграла суд против Первого канала из-за долга в размере почти 0,5 млрд рублей, передаёт РБК. Первый канал подал в суд на АО «Телеспорт Груп» в сентябре 2023 года, и претензии истца были связаны с «задолженностью по соглашению о зачёте взаимных требований» от декабря 2022 года на сумму 424,9 млн рублей. Представитель Первого канала объяснял, что сумма иска связана с рекламой в спортивных мероприятиях.

По итогам заседания 18 января судья постановил: «Исковые требования удовлетворить, взыскать с ответчика в пользу истца 408,2 млн руб. (сумма основного долга), 16,7 млн руб. (сумма неустойки)».

Напомним, АО «Телеспорт Груп» находится в процессе судебных разбирательств с онлайн-кинотеатром Okko – из-за претензий по поводу нарушения договора о предоставлении трансляций матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года. Кроме того, иск к гендиректору «Телеспорта» Петру Макаренко подал гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин, требующий взыскать с Макаренко убытки в размере 1,8 млрд рублей, а также исключить его из состава акционеров АО «Телеспорт Груп».