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«Барселона» не желает платить за аренду Филлипса

«Барселона» не желает платить за аренду Филлипса
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Аренда полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Калвина Филлипса в «Барселону» находится на грани срыва. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб заинтересован в сотрудничестве с 28-летним хавбеком. Однако руководство сине-гранатовых не намерено платить за шестимесячную аренду футболиста. «Манчестер Сити», в свою очередь, на данный момент не готов пойти на подобные условия.

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса» за € 49 млн. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «горожан» всего в 10 матчах во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился лишь одним забитым мячом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее стало известно о заинтересованности в подписании Филлипса со стороны спортивного директора «Барселоны» Деку.

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