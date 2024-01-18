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«Это влияет на голову». Жирков посоветовал Джикии уходить из «Спартака»

«Это влияет на голову». Жирков посоветовал Джикии уходить из «Спартака»
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Бывший футболист сборной России, ЦСКА, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков посоветовал Георгию Джикии уходить из московского «Спартака». По его мнению, статус запасного игрока сильно влияет на голову футболиста, поэтому Джикии необходимо менять клуб.

«Георгий не играл в последнее время. Если хочешь играть, но тебя не видят в составе, надо уходить. Когда каждую игру остаёшься на замене, это сильно влияет на голову футболиста», – приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, контракт Джикии с красно-белыми заканчивается в мае 2024 года. Георгий в нынешнем сезоне сыграл всего девять матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом ранее сообщалось, что «Краснодар» может подписать Джикию, если стан «быков» покинет Хуниор Алонсо.

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