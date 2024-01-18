Нино — о «Зените»: меня очень тепло приняли здесь

Защитник «Зенита» Нино поделился впечатлениями от первых тренировок в составе сине-бело-голубых. К петербургскому клубу бразилец присоединился 5 января.

«Меня очень тепло приняли здесь — и футболисты, и тренерский штаб, и руководство. Ко мне очень хорошо отнеслись. Нагрузки тут серьёзные, как я и ожидал. Меня впечатлили условия для работы, всё на высшем уровне. В действительности всё оказалось именно так, как мне и рассказывали, и я очень счастлив!», — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

Контракт Нино с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2027/2028. Источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» заплатит за защитника в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов. В прошлом сезоне бразильский футболист провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами. «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах подряд.