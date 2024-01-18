Малафеев — о Круговом в ЦСКА: глупейшее решение — перейти в клуб, который платит меньше

Бывший голкипер и спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход Данила Кругового в московский ПФК ЦСКА. Ранее было объявлено, что Круговой прибудет в расположение ЦСКА ближайшим летом. После этой информации руководство «Зенита» отправило футболиста во вторую команду сине-бело-голубых. Малаефеев считает, что в переходе Кругового в ЦСКА виноваты агенты, которые приняли за игрока неверное решение.

«Думаю, что решение Кругового о переходе в ЦСКА и о смене города – это, скорее всего, инициатива его представителя и агента. Других вариантов просто не может быть, иначе это глупейшее решение со стороны Кругового – перейти в команду, которая платит тебе меньше. С учётом, что «Зенит» ежегодно становится чемпионом РПЛ и ситуация гораздо более стабильная, чем в ЦСКА.

В определённые года Круговой довольно некачественно подбирал себе агентов. Я не могу сказать, что все его представители были адекватны и стремились найти компромисс для всех сторон, а не только для собственной", — приводит слова Малафеева Metaratings.