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Тренер «Норвича» Вагнер — о матче с «Ливерпулем: рад буду встретиться с Клоппом

Тренер «Норвича» Вагнер — о матче с «Ливерпулем: рад буду встретиться с Клоппом
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Главный тренер «Норвича» Дэвид Вагнер поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка Англии с «Ливерпулем».

«Я ещё не проверял телефон, но не удивлюсь, если Юрген писал прямо по ходу игры (переигровка третьего раунда Кубка Англии с «Бристоль Роверс». — Прим. «Чемпионата»). Мы не виделись с ним с прошлогодней вечеринки по случаю его дня рождения, так что будет здорово встретиться. Но дело не в нас, а, прежде всего, в том, что моей команде нужно будет отправиться на «Энфилд» и сделать так, чтобы нами гордились. Это будет интересная игра, но впереди нас ждут важные матчи Чемпионшипа. Обещаю, что мы будем готовы к «Ливерпулю» и покажем себя с лучшей стороны», — приводит слова Вагнера официальный сайт «Ливерпуля».

Матч Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Норвичем» состоится 28 января.

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