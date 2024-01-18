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Александр Сторожук продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Александр Сторожук продлил контракт с тульским «Арсеналом»
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Тульский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Александром Сторожуком на два года. Представители клуба поздравили специалист с продлением сотрудничества и пожелали ему успехов в работе. Сторожук также прокомментировал пролонгацию контракта.

«Хочу поблагодарить клуб за оказанное мне доверие. У нас впереди еще много работы. Уверен, что вместе мы сможем решить поставленные перед нами задачи и продолжим радовать болельщиков», — приводит слова Сторожука пресс-служба тульского клуба.

Напомним, Александр Сторожук возглавляет тульский «Арсенал» с января 2023 года. По итогам первой части сезона Первой лиги клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. На зимний перерыв «Арсенал» ушёл с беспроигрышной серией в 11 матчей подряд.

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