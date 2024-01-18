«Краснодар» объявил соперников по товарищеским матчам на сборах в ОАЭ

Футбольный клуб «Краснодар» проведёт два зимних учебно-тренировочных сбора в Объединенных Арабских Эмиратах. Первый сбор будет проходить в Дубае с 21 января по 8 февраля, а второй – в Абу-Даби с 11 по 23 февраля, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

На первом сборе соперниками «быков» станут московская «Родина» (3.02) и местный «Аль-Васл» (8.02). На втором сборе в Абу-Даби «Краснодар» проведёт три встречи. 14 февраля российская команда сыграет с «Астаной», 18 числа состоится товарищеский матч с екатеринбургским «Уралом», а 22.02 Подопечные Владимира Ивича сыграют с московским «Торпедо».

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион страны, «Зенит», занимает вторую строчку в турнирной таблице. Команда Сергея Семака, которая становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд, отстаёт от лидера на два очка.