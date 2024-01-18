Судьи начнут объяснять решения VAR на стадионах в Португалии

ФИФА разрешила тестирование связи между рефери и VAR относительно определённых решений с помощью звуковой системы, слышимой для присутствующей на стадионах публики и используемой только на соревнованиях, организованных под эгидой федерации. Португалия станет одной из первых стран, которые смогут протестировать этот новый технологический инструмент. Об этом сообщает Record.

«Когда мы начали заниматься видеоарбитрами, мы выпустили аудиозаписи VAR, чтобы люди могли понять что-то новое… На самом деле, я бы сделал ещё один шаг вперед, чтобы каждый клуб слушал и смотрел в комнате, что происходит в их игре, но IFAB не разрешает этого

Что должно произойти в 2024 году, так это то, чтобы каждый на стадионе и все зрители слышали решение, которое примет судья, и почему он принял его в этот момент. Не в конце игры, а во время неё», — привод слова главы департамента португальских арбитров Жозе Гомеша Record.