Нападающий «Спартака» Бонгонда интересен «Вольфсбургу» и другим командам из Европы

Нападающий московского «Спартака» и сборной ДР Конго Тео Бонгонда стал объектом интереса нескольких европейских команд, в том числе и клуба из немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает AfricaFoot.

По информации источника, «Вольфсбург», клуб Бундеслиги, нацелился на форварда красно-белых. Немецкий клуб намерен усилить свою атакующую линию в зимнее трансферное окно и может принять меры, чтобы заручиться услугами Бонгонды. Тем не менее, ожидается, что «Вольфсбург» столкнется с конкуренцией со стороны нескольких клубов из Европы.

Отмечается, что 28-летний крайний нападающий вызывает интерес у турецких, бельгийских, французских, а также итальянских клубов. Тем не менее сообщается, что московский «Спартак» вряд ли отпустит своего футболиста.

Напомним, Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста по версии портала Transfermarkt оценивается в € 5 млн. В текущем сезоне 28-летний Тео Бонгонда провёл за «Спартак» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.