«Одно дело ошибка у нас, другое — в «Спартаке» или «Зените». Гендир «Пари НН» — о бюджете

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о бюджете команды, а также рассказал о том, как ведётся управление средствами в клубе, сравнив его с управлением в «Спартаке» и «Зените».

«Это закрытая информация, но все, кто следит за футбольной жизнью, прекрасно знают, какой бюджет у клуба, и понимают, что мы далеко не лидеры по данному показателю. Считаю, бюджет не является суперважной составляющей. Куда значимее грамотное управление. Деньги есть, и их нужно использовать эргономично, чтобы принимать правильные решения. Но и ценность помарки увеличивается. Одно дело ошибиться в «Нижнем Новгороде», а другое — в «Спартаке» или «Зените». Поэтому стараемся взвешивать каждый шаг», — приводит слова Мелика-Гусейнова RT.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка после 18 матчей чемпионата. Московский «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, на счету красно-белых 30 очков за аналогичное количество игр. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит», у сине-бело-голубых 36 очков за 18 встреч. Лидирует «Краснодар» — «быки» набрали 38 очков за 18 матчей.