«Я не «Газпром», чтобы все мечты сбывались». «Динамо» выложило ролик с Лещуком в пустыне

Московский футбольный клуб «Динамо» в своих соцсетях выложил ролик, в котором в шуточной форме объявил о продлении контракта с вратарём команды Игорем Лещуком. В данном видео Лещук путешествует по пустыне в Катаре и загадывает желания у джина. Напомним, сегодня, 18 января, стороны подписали новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2027/2028.

Лещук загадал у джина три желания — попросил воды, новый контакт с бело-голубыми, а также чемпионство для московского «Динамо». Джин выполнил первые два желания, а над третьим посмеялся и заявил: «Я тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались. Чемпионство осилит идущий».

Напомним, 27-летний Лещук является воспитанником академии бело-голубых. Всего счету Игоря 50 официальных матчей за «Динамо», 22 из которых он сыграл «на ноль». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 700 тыс.

В данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету бело-голубых 32 очка после 18 матчей чемпионата. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар» — у «быков» 38 очков в активе. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит», набравший 36 очков после аналогичного количества матчей.