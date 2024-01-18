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«Зенит» открывает продажи билетов на все домашние матчи РПЛ до конца сезона

«Зенит» открывает продажи билетов на все домашние матчи РПЛ до конца сезона
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Санкт-петербургский «Зенит» открывает продажи билетов на домашние матчи Мир РПЛ со «Спартаком», «Рубином», «Балтикой», «Оренбургом», ЦСКА и «Ростовом», сообщается на сайте клуба.

В ближайшее время клуб расскажет о специальном предложении, которое будет действовать при посещении двух и более матчей весенней части чемпионата. Подробная информация об акции будет опубликована дополнительно на сайте «Зенита».

На матчи с «Рубином», «Балтикой» и «Оренбургом» обладатели клубной карты могут приобрести билеты категории «Стандарт» со скидкой до 15% в зависимости от уровня Клубной карты. Скидка на билеты для детей и подростков до 14 лет – 50%.

Для посещения игры требуется карта болельщика. QR-коды в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги. Карта болельщика», необходимые для прохода на территорию «Газпром Арены» в день матча, отобразятся только после публикации официального расписания МИР РПЛ.

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