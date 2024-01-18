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«Краснодар» объявил о продлении контракта с Матвеем Сафоновым

«Краснодар» объявил о продлении контракта с Матвеем Сафоновым
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Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил о продлении контракта с голкипером команды Матвеем Сафоновым. Новое соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.

Фото: ФК «Краснодар»

24-летний Сафонов является воспитанником академии клуба. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах за «Краснодар», где пропустил 12 мячей и провёл восемь игр на ноль. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 18 млн.

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, находясь на первом месте в турнирной таблице. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион страны, «Зенит», занимает вторую строчку в турнирной таблице. Команда Сергея Семака, которая становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд, отстаёт от лидера на два очка.

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