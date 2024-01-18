Агент уволенного из «Ромы» Моуринью предложил услуги своего клиента «Наполи»

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы тренера Жозе Моуринью, который недавно был уволен из «Ромы», предложил услуги португальского специалиста «Наполи». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Мендеш позвонил лично президенту неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентису, чтобы обсудить возможность назначения Моуринью на должность главного тренера «Наполи». Де Лаурентис заверил, что рассмотрит это предложение. При этом подчёркивается, что босса неаполитанского клуба смущает размер заработной платы, которую запрашивает агент Моуринью.

Напомним, сейчас «Наполи» возглавляет Вальтер Маццарри, контракт с которым рассчитан до конца нынешнего сезона. После 20 матчей Серии А неаполитанцы набрали 31 очко и занимают восьмое место.