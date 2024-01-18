Найнгголан: Моуринью не был успешен в «Роме», ведь он выиграл лишь один непрестижный титул

Бывший полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан, ныне выступающий за индонезийский клуб «Бхаянгкара», оценил работу экс-тренера «волков» Жозе Моуринью после его увольнения из клуба, о котором было объявлено во вторник, 16 января.

«Болельщики поддерживают Моуринью, хотя он не смог добиться успеха в «Роме». Да, он выиграл Лигу конференций, которая для меня не является трофеем, ведь три года назад такого турнира даже не существовало. Однако трофей есть трофей. В нынешнем сезоне я трижды приходил на стадион и видел команду, которая не нанесла ни одного удара по воротам», — приводит слова Моуринью официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, португальский специалист возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 под его руководством «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

Найнгголан выступал в составе римского клуба с 2014 по 2018 год. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 28 результативными передачами.