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Гол Файзуллаева помог Узбекистану разгромить Индию в матче Кубка Азии

Гол Файзуллаева помог Узбекистану разгромить Индию в матче Кубка Азии
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Сегодня, 18 января, состоялся матч 2-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором встречались сборные Индии и Узбекистана. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:30 мск. Номинальные гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

На четвёртой минуте встречи полузащитник московского ЦСКА Аббоссбек Файзуллаев вывел сборную Узбекистана вперёд. Автором голевой передачи стал Отабек Шукуров. На 18-й минуте форвард Игорь Сергеев забил второй мяч узбекской национальной команды. На 45+4-й минуте защитник Шерзод Насруллаев сделал счёт 3:0.

После этой победы в активе Узбекистана стало четыре очка. Команда занимает второе место в группе В. Индия располагается на последнем месте с нулём очков. Также в этой группе выступает Австралия (6 очков) и Сирия (1).

Кубок Азии . Группа B. 2-й тур
18 января 2024, четверг. 17:30 МСК
Индия
Окончен
0 : 3
Узбекистан
0:1 Файзуллаев – 4'     0:2 Сергеев – 18'     0:3 Насруллаев – 45+4'    
Турнирная таблица Кубка Азии
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