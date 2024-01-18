Гол Файзуллаева помог Узбекистану разгромить Индию в матче Кубка Азии

Сегодня, 18 января, состоялся матч 2-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором встречались сборные Индии и Узбекистана. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:30 мск. Номинальные гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.
На четвёртой минуте встречи полузащитник московского ЦСКА Аббоссбек Файзуллаев вывел сборную Узбекистана вперёд. Автором голевой передачи стал Отабек Шукуров. На 18-й минуте форвард Игорь Сергеев забил второй мяч узбекской национальной команды. На 45+4-й минуте защитник Шерзод Насруллаев сделал счёт 3:0.
После этой победы в активе Узбекистана стало четыре очка. Команда занимает второе место в группе В. Индия располагается на последнем месте с нулём очков. Также в этой группе выступает Австралия (6 очков) и Сирия (1).
- 18 января 2024
-
21:01
-
20:59
-
20:49
-
20:48
-
20:36
-
20:31
-
20:31
-
20:30
-
20:20
-
20:20
-
20:14
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:35
-
19:32
-
19:26
-
19:25
-
19:20
-
19:12
-
19:08
-
19:07
-
18:56
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:20
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:59