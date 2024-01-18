Источник: «Спартак» планирует вылететь на матч с «Зенитом» сразу со сборов в ОАЭ

Московский футбольный клуб «Спартак» планирует вылететь в Санкт-Петербург на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» сразу по окончании тренировочных сборов, которые красно-белые будут завершать в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, окончательное решение по этому вопросу будет принято, как только станет известно точное расписание матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги. В данный момент матч сине-бело-голубых с красно-белыми запланирован на 2 марта, 16:00 по московскому времени.

Отмечается, что по плану команда получит лишь четыре выходных дня за время зимних сборов. Последние матчи «Спартак» предварительно планирует провести 20 и 21 февраля, когда может сыграть с киргизским клубом «Абдыш-Ата Кант» и с «Астаной» соответственно. Однако даты и соперники красно-белых ещё могут измениться.

Также сообщается, что красно-белые окончательно выйдут из отпуска завтра, 19 января. Футболистов отправят на медобследование и тесты на физическую готовность, после чего 22 января команда отправится в Дубай.

Напомним, в этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. «Зенит» располагается на второй строчке, в активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за 18 встреч.