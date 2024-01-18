«Я очень переживал». Гендир «Пари НН» — о переходе Сулейманова в «Локомотив»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как отреагировал на переход нападающего Тимура Сулейманова в московский «Локомотив».

«Отъезд был болезненный, да, ведь Тимур не только классный мастер, но и хороший человек. Я очень переживал эту ситуацию, даже если абстрагироваться от моей менеджерской деятельности. Но всему своё время. Считаю, всё было сделано правильно. У Сулейманова появилась дополнительная возможность для развития. Он уже забивает за «Локомотив». А клуб получил толчок для роста. Здесь выиграли все три стороны: и мы, и железнодорожники, и сам футболист», — приводит слова Мелик-Гусейнова RT.

Напомним, 23-летний Сулейманов является воспитанником академии московского «Локомотива». Летом 2020 года форвард стал игроком «Пари Нижний Новгород». В сентябре 2023 года красно-зелёные взяли Тимура в аренду с правом выкупа при достижении определённых условий. В нынешнем сезоне Сулейманов принял участие в 25 матчах «Локо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари НН» под руководством Сергея Юрана занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — «быки» набрали 38 очков за 18 матчей.