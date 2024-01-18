«Рад, что наш путь продолжается». Сафонов — о продлении контракта с «Краснодаром»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался относительно продления своего контракта с «быками» до 31 января 2029 года.

«Естественно только положительные эмоции, близкие к счастью, потому что я понимаю, что такой долгосрочный контракт — это результат плодотворной работы и хороших, доверительных отношений, которые строились годами. Для меня «Краснодар» — это всё, потому что я прошёл долгий путь от школьной скамьи до выхода на поле с капитанской повязкой. Это долгий путь, я рад, что он не заканчивается, что он только продолжается. Нельзя сказать, что он начинается, но я думаю, что он сейчас в самом разгаре своего хода, поэтому я с нетерпением жду того, что будет дальше», — приводит слова Сафонова официальный канал ФК «Краснодара» в YouTube.

24-летний Сафонов является воспитанником академии клуба. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах за «Краснодар», где пропустил 12 мячей и провёл восемь игр на ноль. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 18 млн.