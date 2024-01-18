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«Унионистас де Саламанка» — «Барселона»: стали известны стартовые составы команд

«Унионистас де Саламанка» — «Барселона»: стали известны стартовые составы команд
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Сегодня, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Унионистас де Саламанка», представляющая третий дивизион Испании, и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Рейна София» в Саламанке. Игра начнётся в 21:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 21:30 МСК
Унионистас де Саламанка
Саламанка
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Унионистас де Саламанка»: Хименес, Антонио, Гомес, Лосада, Хименез, Гомез, Растройо, Серрано, Майор, Руиз.

«Барселона»: Пенья, Кристенсен, Роберто, Кунде, Бальде, Ромеу, де Йонг, Торрес, Феликс, Гиу, Лопес Мартин.

В 1/16 Кубка Испании «Барселона» со счётом 3:2 обыграла футбольный клуб «Барбастро», выступающий в четвёртом дивизионе Испании. В той встрече в составе каталонского клуба голами отметились нападающий Фермин Лопес Мартин, вингер Рафинья и форвард Роберт Левандовски.

В свою очередь, в 1/16 Кубка Испании «Унионистас де Саламанка» одержала победу в матче с «Вильярреалом». В основное время команды сыграли со счётом 1:1, однако в послематчевой серии пенальти «Унионистас де Саламанка» оказалась сильнее (7:6).

Турнирная сетка Кубка Испании
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