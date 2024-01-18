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Малафеев объяснил, зачем «Зенит» перевёл Кругового во вторую команду после перехода в ЦСКА

Малафеев объяснил, зачем «Зенит» перевёл Кругового во вторую команду после перехода в ЦСКА
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Бывший вратарь и спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил решение сине-бело-голубых перевести защитника команды Данила Кругового в «Зенит»-2 после объявления о его переходе в московский ЦСКА.

«Насколько адекватно решение «Зенита» перевести своего воспитанника в дубль? Отсутствие Кругового в команде связано, во-первых, со здравым смыслом, потому что если игрок чётко заявил об уходе в состав конкурента и не намерен оставаться, то вряд ли он уже поможет команде. Второе – можно освободить место и наигрывать другого футболиста, а в «Зените»-2 Круговой сможет поддерживать форму. Поэтому я бы не сказал, что это какая-то мера наказания или попытка манипулировать, влиять на решение Кругового», — приводит слова Малафеева Metaratings.

Напомним, вчера, 17 января, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор будет действовать его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

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