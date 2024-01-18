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Глэйзеры могут заставить Рэтклиффа продать свою долю в «Манчестер Юнайтед»

Глэйзеры могут заставить Рэтклиффа продать свою долю в «Манчестер Юнайтед»
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Владельцы «Манчестер Юнайтед» семья Глейзеров может сделать так, чтобы британский миллиардер Джим Рэтклифф, который уже согласовал сделку о покупке 25% акций английского клуба, был вынужден продать свою долю в будущем. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, на текущий момент данная сделка по-прежнему находится на одобрении у английской Премьер-лиги. Однако даже при условии того, что АПЛ одобрит её, и Рэтклифф станет полноправным совладельцем «Манчестер Юнайтед», братья Глэйзеры всё равно будут иметь рычаг для того, чтобы отстранить британского миллиардера от управления клубом.

Через 18 месяцев после заключения данной сделки у Глэйзеров появится право продать все акции «Манчестер Юнайтед» заинтересованному в этом покупателе, вынудив Рэтклиффа также продать свою долю.

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